Potenza. Gli studenti bloccano la ronda fascista

Lunedi 31 agosto un corteo di più di 100 studenti e lavoratori ha bloccato e cacciato via una decina di militanti fascisti di Forza Nuova capitanati da Roberto Fiore.

Il corteo ha bloccato quella che sarebbe dovuta essere una ronda fascista, mascherata per “passeggiata per la sicurezza”.

Ma cacciandoli dalla nostra città, abbiamo ribadito che la vera sicurezza è quella sociale: quella che assicura il diritto all’istruzione pubblica e gratuita, al salario minimo, alla sanità.

La sicurezza non si fa militarizzando i quartieri e le scuole!

Oggi abbiamo impedito la loro ronda perché fermare questi fascisti legittimati dal Governo Meloni, lo stesso che ci vuole mandare in guerra sottraendoci il nostro futuro, è un dovere antifascista.

Questo è solo l’inizio, ci prepariamo a un anno di lotta politica senza tregua e di antifascismo militante nelle nostre scuole e piazze!

1 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO