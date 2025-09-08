Catanzaro. L’odio genera odio

Forza Nuova annuncia di “voler stazionare nelle aree più degradate del centro storico per promuovere la sicurezza e il controllo del territorio”, in pratica siamo alle ronde, che noi riteniamo di stampo fascista e che non restituiscono nessuna sensazione di sicurezza, anzi, a nostro parere alimentano tensioni.



Le ronde sono da osteggiare, non solo perché ricordano in maniera evidente le squadre del ventennio fascista, ma soprattutto perché la sicurezza è una questione pubblica di competenza degli organi dello Stato ad essa preposti, e non si difende con la violenza privata, perché la sicurezza non è stata ad esse delegata da nessuno, perché la sensazione che restituiscono è di timore.



Come può “promuovere la sicurezza” Forza Nuova che in questa città ha già compiuto atti violenti alla Casa del Popolo, imbrattandola con la vernice da simboli dell’organizzazione neofascista. Come non ricordare i violenti attacchi verbali mossi nei confronti di Arciequa con l’utilizzo di un linguaggio omofobo e fascista oppure la provocazione contro la Cgil.



A loro, tutti quelli che conducono una lotta politica e culturale contro il fascismo di ieri sono sgraditi.



Siamo consci del fatto che il nazifascismo è un crimine contro l’umanità e non un’opinione politica qualunque ed è per queste ragioni che difronte a modalità di controllo violento della società incontrerà sempre la nostra Resistenza.



Catanzaro ha conosciuto la violenza fascista, sia in passato che di recente. In questa città la presenza fascista eversiva organizzata ha lasciato sul terreno anche morti, come è stato per il compagno Giuseppe Malacaria.



A Catanzaro di recente la presenza neofascista è divenuta più assidua, con aperture di sedi, come quella di Forza Nuova, movimento che non ha mai rinnegato la sua natura smaccatamente neofascista, che si è reso protagonista di episodi violenti con intenti chiari di sovvertire l’ordine democratico.



Una presenza che si è anche caratterizzata con l’intitolazione di vie e di giardini, presentazione di libri che ricordano fascisti alla presenza di sottosegretari di Stato.



Chiediamo quindi un intervento deciso delle istituzioni locali, il Sindaco per intenderci, e degli organi dello Stato preposti per impedire che le ronde agiscano indisturbate.

8 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO