Schlein e Tajani complici di Israele! Boicottiamo il Magna Graecia Film Festival!

Apprendiamo che la segretaria del PD Elly Schlein e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani saranno ospiti del Magna Graecia Film Festival.

Vogliamo dirlo con chiarezza. Non sono ospiti graditi!

Non possiamo dimenticare che il PD sia stato l’autore di scelte politiche ed economiche ferocemente antipopolari. La sanità regionalizzata e privatizzata e l’attacco al costituzionale diritto alla salute sono il fulgido esempio della devastazione del servizio sanitario pubblico a firma del centro sinistra.

E che dire della precarizzazione del mondo del lavoro, che equivale a compressione dei salari e minori garanzie, anche di tornare a casa vivi come dimostrano gli impietosi numeri, in aumento, di feriti e morti sul lavoro. Tardivamente e maldestramente il PD ha provato a mettere mano per via referendaria alla catastrofe nota come Jobs act e alla collegata riforma del lavoro.

La sconfitta sul referendum è maturata per la mancanza di credibilità di questa sinistra istituzionale e della Cgil che vengono percepiti dalle classi popolari come portatori di interessi di altro genere. E gli interessi sono quelli dei tecnocrati dell’Europa, quell’Europa che pensa di riarmarsi – non si capisce per difendersi da chi – sottraendo 800 miliardi di euro alle lavoratrici ed ai lavoratori, allo stato sociale e alla sanità.

Certo il PD la chiama difesa comune, ma è solo una fata morgana, un modo per nascondere il totale assoggettamento agli interessi della industria delle armi.

Si, perché il PD e la segretaria Schlein hanno un grosso conflitto di interessi. Ed ecco perché il PD ha scoperto Gaza (basterà una semplice ricerca in Internet per verificarlo) ben oltre un anno e mezzo dall’inizio di quello che passerà alla storia come il genocidio del secolo XXI.

Ci rendiamo conto che per il PD sia difficile pronunciare tale parola. Ma si tratta di un genocidio compiuto anche con armi italiane. Segnatamente quelle realizzate e vendute ad Israele da Leonardo Spa, la più grande industria di armi italiana con partecipazione pubblica al 30% del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Leonardo Spa vede in posti strategici proprio autorevoli esponenti del PD. Marco Minniti e Luciano Violante per intenderci. Questo è il conflitto di interessi del PD, altro che partito della pace!

Ecco spiegati gli imbarazzi ed i silenzi. Attendiamo da questa sinistra istituzionale che proponga seriamente sanzioni ed embargo totale contro Israele, esattamente come con estrema solerzia ha fatto per la Russia. Che parlino finalmente di Israele come stato occupante, come stato terrorista perché terrorista è chi deliberatamente attacca bambini e persone indifese, rade al suolo ospedali e case, affama e asseta fino alla morte!

Ma sul red carpet sfilerà anche Tajani, Ministro degli Esteri del Governo dei patrioti e dei sovranisti. Sono così patrioti e sovranisti che mai si era raggiunto il punto più basso in ordine alla sudditanza agli Stati Uniti.

Siamo all’avanspettacolo (che sia questo l’effetto ricercato da Casadonte invitando Tajani?) con un Governo che muta opinione ogni giorno, o anche nel medesimo giorno, in base agli umori di Trump.

Un punto per questo Governo è però saldo. In Palestina non sta accadendo nulla! Non vorrete per caso muovere rimproveri ad Israele, l’unica democrazia del Medioriente!!!

In questo osceno copione scompaiono i settanta anni di occupazione illegale di Israele in violazione di tutte le risoluzioni Onu e del diritto internazionale. Sono invisibili i quasi centomila morti di Gaza e ancora le diverse centinaia di migliaia di scomparsi come pure la fame e la sete usate come arma di distruzione di massa esattamente come i bombardamenti su strutture civili e sui civili inermi. Insomma il genocidio che tutto il mondo ha visto e denuncia tranne il Governo Meloni e appunto Tajani, Ministro degli Esteri.

L’ineffabile Ministro degli Esteri che lungi dal ritirare l’ambasciatore e cessare ogni rapporto con uno stato che Amnesty International definisce stato dell’apartheid e che la Corte di Giustizia internazionale ha condannato per la politica di occupazione di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme est, pontifica di riconoscimento dello Stato Palestinese a condizione che i Palestinesi riconoscano Israele.

Siamo appunto all’avanspettacolo, tragico ed orrendo però, perché i Palestinesi si sono già affrettati a riconoscere Israele a partire dal 1993 con gli accordi di Oslo. Ed è francamente intollerabile che un Ministro possa farsi beffe dei suoi connazionali affermando cose non corrispondenti al vero!

Si tratta in realtà di grossolane scuse. La verità è che l’Italia, e questo Governo, sono complici dei nazisionisti che governano Israele e che hanno come unico obiettivo l’annientamento del Popolo Palestinese.

Per questo invitiamo a boicottare il Magna Graecia Film Festival ed i suoi ospiti.

A fianco della Palestina che lotta!

Con la Palestina nel cuore!

30 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO