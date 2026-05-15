Solidarietà al Centro Sociale Rialzo di Cosenza, colpito dalla provocazione di Gioventù Nazionale

A un governo fallimentare, incapace di dare risposte su salari, carovita, sanità pubblica e precarietà, resta solo la repressione. Da anni trasformano i centri sociali nel nemico pubblico perfetto per raccattare consenso tra i settori più reazionari del paese, mentre milioni di persone fanno i conti con stipendi da fame, inflazione e smantellamento dei diritti sociali.

In Calabria, dove sanità devastata, disoccupazione, emigrazione forzata e intrecci tra politica, affari e mafie continuano a distruggere il territorio, Gioventù Nazionale trova il tempo di attaccare uno degli spazi sociali e culturali più vivi della città.

Del Centro Sociale Rialzo non raccontano nulla: né le iniziative culturali, né le assemblee, né la solidarietà concreta verso chi è in difficoltà, né le lotte sociali e antifasciste costruite in questi anni. Parlano solo di “degrado”, parola vuota dietro cui nascondono il loro modello fatto di repressione, sgomberi e guerra ai poveri.

Non è un caso. In tutta Italia il governo Meloni porta avanti sgomberi, repressione e nuove misure securitarie contro chi lotta, si organizza e costruisce solidarietà nei territori. Mentre aumentano le spese militari e si sostengono politiche di guerra e riarmo, continuano invece i tagli a sanità, scuola, trasporti e servizi pubblici. A pagare il prezzo di queste scelte sono sempre lavoratori, studenti, precari e fasce popolari.

Difendere spazi come il Rialzo significa difendere socialità, mutualismo, antifascismo e libertà di organizzazione dal basso.

15 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO