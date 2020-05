Solidarietà con i lavoratori ANM di Napoli!

Nessuna rappresaglia sarà consentita!

Nella giornata di giovedì 14 maggio i lavoratori ANM del deposito di Via delle Puglie si sono rifiutati di far uscire dal deposito alcuni bus perché non erano state eseguite le operazioni di pulizia e sanificazione che l’Azienda è tenuta a garantire quotidianamente. In alcuni bus, in questi giorni, sono stati trovati nidi di blatte oltre l’abituale sporco che caratterizza i bus dell’ANM!

Già dai primi giorni della crisi pandemica i lavoratori ANM – ma anche di altre aziende – denunciano sanificazioni non effettuate, controlli inesistenti ed un sostanziale non rispetto dei protocolli di sicurezza. Esistono centinaia di foto, video e testimonianze dirette che provano questo accertato stato di pericolosità per chi lavora e per i cittadini tutti.

Ieri, però, è successo un fatto grave: dopo la protesta l’Azienda che è stata sbugiardata e costretta alla sanificazione dei bus ha minacciato sanzioni disciplinari per i lavoratori che hanno protestato e – come se non bastasse – ha inviato un Esposto/Denuncia alla Procura della Repubblica per far verificare se sussistono “episodi di rilevanza penale”.

Ancora più gravi sono le dichiarazioni di oggi del Vice Sindaco, Enrico Panini, che si schiera incondizionatamente dalla parte dell’ANM accreditando l’ipotesi di una “protesta a cura di irresponsabili”.

Potere al Popolo “Napoli Est” solidarizza – senza se e senza ma – con la sacrosanta protesta dei lavoratori i quali hanno difeso la propria salute e quella degli utenti che avrebbero usufruito di mezzi sporchi e non sanificati.

Potere al Popolo “Napoli Est” diffida l’ANM a non mettere in atto nessun tipo di rappresaglia contro i lavoratori i quali hanno agito nell’ambito dei loro diritti sindacali;

Potere al Popolo “Napoli Est” stigmatizza il comportamento degli esponenti dell’Amministrazione Comunale i quali bene farebbero a vigilare sul comportamento dei manager di ANM che si configura come un aperto attacco alla libertà di dissenso e di manifestazione;

Potere al Popolo “Napoli Est” plaude alla determinazione dei lavoratori ANM i quali – coraggiosamente – hanno protestato per la sicurezza di tutti noi e ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori ANM per il lavoro e l’impegno che dall’inizio della crisi pandemica hanno espresso per garantire un fondamentale servizio alla città

