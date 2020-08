Giugliano (Napoli). Potere al Popolo alle comunali c’è!

Primo obiettivo raggiunto!



Adesso la lotta per portare il popolo in consiglio comunale

Potere al Popolo – Giugliano dichiara di aver abbondantemente superato il numero minimo di firme a sostegno della propria lista elettorale per il Consiglio comunale e il candidato a Sindaco Arianna Organo candidata sindaco

La raccolta delle firme dei presentatori della nostra lista alle prossime amministrative è soltanto un momento di riscontro del lavoro svolto in questi anni sui tanti temi che ci hanno visti attivi: lavoro, disoccupazione, ambiente, sanità, servizi sociali, ecc.

Chi ci conosce non ha esitato a presentarsi ai nostri banchetti per consentire ad una lista composta da cittadini comuni, estranei ai giochi di potere, voce dei reali bisogni popolari, di partecipare alla competizione elettorale. Che vedrà scontrarsi titani, aggregati di interessi specifici – imprenditoriali e speculativi – che proveranno a mettere di nuovo le mani sulla città.

Mentre gli altri scelgono ancora i propri candidati o la propria collocazione politica, mentre altri raccolgono firme in spregio delle disposizioni normative, in una manciata di giorni siamo riusciti a raccogliere, nel pieno rispetto delle regole, tutte le firme necessarie a presentare la lista.

Adesso comincia – o meglio: riprendiamo – la vera battaglia: quella quotidiana, fatta di inchieste dal basso, di lavoro continuo, a contatto diretto con i cittadini, che per noi non sono “materia prima” da corteggiare e spremere una volta ogni cinque anni, ma fratelli di lotta e condivisione di bisogni, progetti e speranze.



Persone da coinvolgere direttamente nel nostro percorso, perché è solo con la presa di coscienza collettiva e l’agire in prima persona che si costruisce una vera democrazia, e non con l’illusione dei “click”, dove nessuno decide e comanda uno solo.

Invitiamo, per questi motivi, la cittadinanza che si riconosce nei principi di eguaglianza, solidarietà e giustizia sociale a costruire un cammino comune, gettando a mare le solite promesse clientelari, per dare vita ad un progetto di speranza per la nostra città.

#lalottacontinua

#insiemesipuò