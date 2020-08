Napoli. Aperto il Comitato di Potere al Popolo per le regionali

Con l'apertura a Napoli della sede del comitato elettorale di Potere al Popolo, si entra ufficialmente nel vivo della campagna elettorale per il nuovo consiglio regionale della Campania. Con Giuliano Granato presidente PaP si mobilita come un esercito per costruire il futuro in questa regione strappandola ai malfattori e lestofanti della politica che fino ad oggi hanno governato portando solo macerie.Avanti con il potere al popolo.

Pubblicato da Rete dei Comunisti Napoli – RdC su Martedì 25 agosto 2020