Giugliano. Licola mare, la grande bellezza… calpestata

Licola mare, la grande bellezza. ..calpestata.

Cominciamo la campagna elettorale nel luogo che testimonia appieno le contraddizione della nostra città: bellezza e orrore.LICOLA, è il posto scelto da Potere al Popolo per condividere, con i cittadini, gli obiettivi e sopratutto per ascoltare le esigenze di chi, da sempre, è troppo lontano dagli interessi della solita casta.Domani alle ore 19.00, in piazza Cristoforo Colombo, accompagnati da musica, presenteremo il nostro programma. Impegniamoci a contribuire per il miglioramento, adoperiamo questo atto di democrazia. MERCOLEDÌ 26 AGOSTO ALLE ORE 19.PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO,LICOLA MARE #insiemesipuò #AriannaOrganoSindaco

Pubblicato da Arianna Organo sindaca per Giugliano su Martedì 25 agosto 2020