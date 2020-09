Napoli. Alì non ce l’ha fatta. La terra ti sia lieve compagno e fratello palestinese

E morto Alì, compagno e fratello palestinese di Napoli. Un compagno conosciuto e benvoluto da tutte e tutti in una città che lo ha visto per anni attivo a sostegno della causa palestinese,

Il Covid ha ucciso Alì. Era stato ricoverato lunedi ed oggi non ce l’ha fatta. Un compagno e fratello che ci lascia e per di più per questo maledetto virus che continua a uccidere.

Con Alì abbiamo il ricordo di innumerevoli assemblee e manifestazioni per la Palestina e i diritti del popolo palestinese.

Che la terra sia lieve caro compagno e che la terra di Palestina, dalla quale sei dovuto andare via, torni ad essere libera per ospitarti con leggerezza, amore e dignità