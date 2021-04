Area Nord e Flegrea. La lotta per l’acqua pubblica

Abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo, non fermiamoci adesso!

Vogliamo rivolgere questo appello alle organizzazioni sociali, singole personalità nonché parrocchie ed associazioni per dire insieme e forte che l’acqua è un bene comune e deve rimanere Pubblica!

Come Comitati Acqua Pubblica Area Nord e Flegrea, assieme ai cittadini e alle cittadine di Marano e della regione Campania, alle associazioni e ai gruppi attivi sul nostro territorio stiamo portando avanti una mobilitazione che salvaguardi l’acqua pubblica come diritto essenziale dell’ umanità.

In questi mesi abbiamo faticosamente provato a costruire differenti proposte per risolvere le questioni ataviche relative alla gestione del servizio idrico integrato comunale chiedendo al Sindaco un confronto aperto, democratico e trasparente. Ma niente da fare…purtroppo la proposta dell’amministrazione comunale di affidare la gestione dell’acqua ai privati torna in consiglio comunale il 26 aprile.

Crediamo sia necessario continuare a ribadire che l’acqua è pubblica e tale deve rimanere – anche in rispetto della volontà espressa nel 2011 da oltre 27 milioni di italiani – e che bisogna farlo con maggior forza per impedire che il 26 e 27 aprile passi la delibera n.148 con la quale il sindaco Visconti vuole privatizzare l’acqua.

Dimostriamo che la città di Marano (e non solo) crede fortemente che l’acqua debba essere un bene comune chiedendo all’amministrazione di tornare sui propri passi riconsiderando le nostre proposte.

Incontriamoci sabato 24 aprile alle ore 11:00 in piazza Escriva’ (piazzale antistante il comune di Marano) per far sentire la nostra voce in vista del Consiglio comunale del 26 e 27 aprile quando il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimersi sulla delibera n.148 ossia sulla privatizzazione o meno dell’acqua!

Firme in aggiornamento

Alex Zanotelli – Padre Comboniano

Coordinamento Campano Acqua Pubblica

Comitato Acqua e Territorio Area Flegrea

Comitato Acqua Pubblica Nocera Inferiore

Comitato Sannita Acqua Bene Comune

Comitato Stop allo Scempio Giugliano

Comitato Stop Antenne Calvizzano

Casa del Popolo di Marano

Terra Marano

Potere al Popolo Marano

Sinistra Italiana Marano

Associazione Zefiro

Marano Ragazzi Spot Festival

Ass. Frida Kahlo, la città delle pari opportunità di Marano

Ass. Mamme del Festival

Carmine D’Aniello – Artista

Rosaria De Cicco – Attrice

Comitato No Eolico Selvaggio

Stop Biocidio

Potere al Popolo Campania

Terra

Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo

Sinistra Italiana Campania

Comitato Ex Convitto Monachelle

La città dei Diritti Marano

La Società della Cura

Ass. A.c.u.s

Movimento per il Diritto alla Casa Marano

La Rete del Tampone Sospeso – Marano

Laboratorio Insurgencia

Chikú

La Cumpanara

Chi rom e chi no

Circolo Articolo Tre Marano

Federinquilini

Rifondazione Comunista Campania

Ex Canapificio Caserta

Città Viva Caserta

L’Altra Marano

RDC Rete dei Comunisti

