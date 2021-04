No all’impianto Gnl a San Giovanni a Teduccio!

Nella conferenza stampa del 27 marzo il presidente dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale, dott. Annunziata, sul tema della linea di costa di san Giovanni a Teduccio ha rassicurato la stampa ed i cittadini che la procedura per la realizzazione dell’impianto di GNL, previsto dai documenti di pianificazione portuale, era stata interrotta.

Ha sostenuto che pur consapevole delle conseguenze aveva deciso di impedire che si realizzasse l’impianto di GNL, forte anche delle indicazioni di Regione, Comune, Città Metropolitana e territorio, tutti concordi nel ritenere che la localizzazione prevista del deposito di GNL è pericolosa per gli abitanti di Napoli Est, per i lavoratori portuali e per le stesse attività portuali, in un contesto tra l’altro nel quale sono già molteplici le attività pericolose.

Sul sito del Ministero dell’Ambiente si rileva però che il 18 marzo 2021 le aziende aggiudicatarie (Edison e Q8) hanno presentato l’istanza per l’avvio della procedura di VIA , ottenendola, e che il 30 marzo successivo hanno depositato gli elaborati del progetto, e cioè tre giorni dopo la conferenza stampa del Presidente Annunziata nella quale avevamo ottenuto rassicurazioni.

Sarebbe opportuno che il presidente Annunziata fornisse i chiarimenti del caso.

In ogni caso è ferma e resterà tale l’opposizione dei cittadini di San Giovanni a Teduccio alla realizzazione del nuovo deposito GNL della Q8, come forte e pressante resterà la presenza di Potere al Popolo affianco della cittadinanza ed a difesa di un territorio già tanto colpito per decenni da degrado ambientale e sociale causati dalle multinazionali del petrolio e dalla mala politica delle istituzioni locali!

