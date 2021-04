Salerno. Da sempre antifascisti, da sempre anticapitalisti

Sabato 24 aprile come Potere al Popolo Salerno città aderiamo alla manifestazione per celebrare la ricorrenza della vittoria della Resistenza contro il nazifascismo.

I valori di questa ricorrenza non riguardano solo le lotte contro ogni forma di totalitarismo e forme di limitazione della libertà, ma gettano le basi per un solido progetto di opposizione e di lotta sociale.

L’antifascismo – che in sé porta valori di uguaglianza e giustizia contro un sistema iniquo – è una cosa seria, e non può diventare la trovata elettorale di un centrosinistra che, è il caso di dirlo, è ormai uno dei volti che la destra, il partito dei potenti, ha assunto nel nostro paese. Ne va dell’antifascismo stesso, ne va dei valori fondanti di questo paese.

C’è chi ci invita a cantare insieme l’inno del Piave e Bella Ciao per veicolare una melmosa unità nazionale che mette insieme interessi e prospettive antagoniste tra loro, per annullare ogni capacità critica di tenere ben separate due cose molto diverse. Il grande massacro della Prima Guerra Mondiale non ha nulla a che vedere con la lotta di Liberazione, non lo ha negli obiettivi come nelle forze che le hanno animate.

Migliaia di uomini e donne hanno lottato e perso la vita per riconquistare diritti e dignità, a testa alta e senza scendere a compromessi, per costruire una società nella quale nessuno è sfruttato, prevaricato o schiacciato.

Il 25 aprile non è e non deve essere una mera ricorrenza statica e ferma nel tempo, ma con la celebrazione della stessa bisogna tenere vivi valori e testimonianze per tutte le nuove generazioni che spesso non conoscono o sottovalutano la storia di chi ha perso la vita per garantire un futuro al nostro Paese.

In questo particolare periodo storico il termine “Resistenza” deve assumere sempre più un valore centrale nelle nostre azioni; resistiamo a chi mette al primo posto le ragioni del profitto privato rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari.; resistiamo a chi in nome di un proprio vantaggio elettorale continua a usare retoriche xenofobe e demagogiche; resistiamo a chi reprime il dissenso e limita le libertà di tutti coloro che vogliono costruire un mondo senza disuguaglianze sociali, economiche e culturali.

DA SEMPRE ANTIFASCISTI, DA SEMPRE ANTICAPITALISTI!

L’appuntamento è per sabato alle 10:30 sotto la statua dedicata ai martiri del risorgimento salernitano (su Corso Garibaldi, altezza palazzo delle poste)

23 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO