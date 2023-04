Napoli. “Non sulla nostra pelle”. Assemblea verso la manifestazione del 28 aprile

Si è tenuta presso l’ex Opg di via Imbriani l’assemblea cittadina in preparazione dello manifestazione del 28 aprile a Roma delle comunità straniere in lotta. I tempi, per chi è straniero in questo paese, non sono per nulla buoni. Non lo erano prima e non lo sono certamente oggi con il Governo Meloni alla guida del paese. La strage di Cutro ci indica in maniera netta ” l’ideologia” della classe al governo.

E’ tempo allora delle rivendicazioni. Il corteo di Roma di fine mese servirà a chiedere leggi per una regolarizzazione più semplice dei lavoratori stranieri, in modo di potere accedere senza restrizioni alla sanità pubblica, al welfare e a tutto quanto serva per poter condurre una vita dignitosa.

Il tempo dell’attesa è finito, è il leit motiv degli interventi all’assemblea napoletana. ” Non sulla nostra pelle ” lo slogan

18 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO