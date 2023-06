Napoli. No alle spiagge privatizzate, vogliamo il mare libero!

Si tratta della risposta più pilatesca e ottusa che si potesse immaginare al problema del sovraffollamento delle spiagge, avente, come al solito, come movente la vigliaccheria e lo scarico di responsabilità da parte dell’istituzione comunale che, non volendo disturbare il manovratore, decide di privare gli abitanti della città di uno dei beni più preziosi, che rende vivibile l’estate nel disastrato panorama urbano di Napoli, ovvero l’accesso al mare.

La manifestazione del 7 giugno, conclusasi con allestimento di un lido davanti palazzo San Giacomo, è stato un primo segnale di lotta su questo fronte. Così come sono un segnale di lotta le iniziative degli attivisti della campagna per un mare libero e gratuito che da tempo si battono contro le assurde chiusure del mare agli abitanti e che certamente continueranno ad attraversare tutta l’estate.

E’ ora di dire basta! Reclamiamo il mare libero per tutti! Non la ridefinizione delle concessioni, come intende fare il governo nazionale, il mare libero!

Intanto reclamiamo la cancellazione immediata di quest’assurdità burocratica costituita dalla necessità di prenotarsi anche per le poche spiagge libere accessibili senza sbarramenti! Si tratta, come detto, di un meccanismo odioso, ingiusto e, per di più, escludente per tutta una categoria di persone anziane che non hanno dimestichezza con i mezzi digitali e, magari, frequentano le spiagge da decenni.