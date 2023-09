Salerno. Una “spaccata” contro la Casa del Popolo

Difendiamo i nostri spazi sociali!

Questa mattina abbiamo trovato la casa del popolo Vesna aperta, con un vetro spaccato. Il bilancio del valore del bottino sottrattoci é di poco conto, ma si tratta di strumenti che utilizziamo per la nostra attività politica, come un megafono, una cassa con microfono, le bandiere, gli spiccioli rimasti in cassa.

L’ aggressione di uno spazio che svolge una funzione di aggregazione in un quartiere, che è sede di discussione, di attività culturali, di dibattiti, di organizzazione della lotta per la costruzione di una città ed un sistema alternativi a quello attuale, dimostra quanto effettivamente e ancor di più questi spazi siano necessari, in una città in cui la repressione di ogni forma di dissenso è sempre più forte.

Inutile ribadire che non saranno un vetro spaccato o il furto di un megafono – che non avremmo avuto problemi a prestare, se necessario – a fermare il nostro lavoro per la costruzione di un’ opposizione reale a questo sistema, e che questo gesto non resterà privo di conseguenze.

Vi aspettiamo alla casa del popolo Vesna!

