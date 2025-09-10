Elezioni Regionali: Per una Campania Popolare!

Viviamo in una Campania che, dopo oltre un decennio di dominio politico e amministrativo segnato da scelte autoritarie e clientelari, oggi si trova di fronte all’ennesima riedizione di un sistema di potere che, dietro proclami e slogan di cambiamento, continua a garantire solo sé stesso.

Il recente patto di spartizione tra PD, Movimento 5 Stelle e il blocco di potere legato a De Luca rappresenta con chiarezza come le promesse di rottura e discontinuità siano state solo illusioni, lasciando ai cittadini il peso di un futuro che appare segnato da trasformismo e gattopardismo.

Non possiamo assistere passivamente al perpetuarsi di logiche che hanno devastato la nostra terra, privatizzato la salute, abbandonato le aree interne, svilito il lavoro e favorito interessi economici speculativi.

Non possiamo restare in silenzio mentre la Campania continua a essere una Regione da cui i giovani scappano, un territorio cementificato e piegato alla turistificazione selvaggia, un laboratorio di politiche antisociali.

Vogliamo aria nuova.



Vogliamo costruire un percorso che dia forza alle esigenze popolari, che metta al centro il diritto alla salute pubblica, alla dignità del lavoro, alla tutela ambientale e alla giustizia sociale. Una prospettiva di riscatto collettivo, fondata sulla partecipazione e sul protagonismo di chi vive ogni giorno gli effetti delle crisi.



Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare all’Assemblea Popolare:

Sabato 13 Settembre, ore 10:00

Cinema Vittoria – Arenella, Metro Linea 1 piazza Medaglie D’oro

La politica del “meno peggio” ha prodotto rassegnazione, astensionismo e frammentazione sociale.



Ora è il momento di invertire la rotta.



Insieme possiamo uscire dal deserto.

Leggi il documento completo:

https://poterealpopolo.org/per-una-campania-popolare/

