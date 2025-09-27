Napoli. Protesta all’aeroporto di Capodichino contro aereo proveniente da Israele

Protesta questa mattina all’aeroporto di Napoli Capodichino dove era atteso un volo proveniente da Israele che, secondo i manifestanti, portava in città turisti coinvolti nel genocidio in corso a Gaza.

Zionists not welcome” recita uno striscione piazzato proprio all’uscita dello scalo partenopeo. “Negli ultimi due anni – si legge nel comunicato diffuso – centinaia di soldati dell’Idf sono atterrati nei nostri aeroporti e arrivati in Italia per fare le loro vacanze. Oggi siamo qui per dirgli che chi commette genocidi non è il benvenuto in questa città”. Si tratta di singoli o veri e propri gruppi organizzati impegnati in prima persona nel genocidio a Gaza che vengono scortati e protetti dalle forze di polizia italiana. La notizia di queste presenze in Sardegna, Marche, Puglia è venuta fuori nelle scorse settimane.

Decine attiviste e attivisti erano presenti all’iniziativa all’aeroporto di Capodichino sventolando bandiere palestinesi e intonando cori.

