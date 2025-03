Centinaia di persone ieri pomeriggio hanno riempito piazza del Pantheon per protestare contro il genocidio dei palestinesi da parte di Israele. Dopo alcuni interventi in piazza è partito un nutrito corteo che ha raggiunto Montecitorio per denunciare l’ignobile silenzio della politica italiana rispetto alla strage in corso a Gaza.

