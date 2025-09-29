Anniversario Quattro Giornate di Napoli. Una pubblicazione della RdC

NAPOLI OCCUPATA: IERI OGGI E DOMANI

Napoli è stata una delle città europee più danneggiate dalla distruzione bellica della Seconda guerra mondiale. Prima bombardata dagli alleati, poi distrutta e ridotta a “fango e cenere” dai tedeschi, in seguito occupata dagli alleati e infine “liberata”.

Sui passaggi di “mano” della città da un dominatore a un altro, o da un soggetto protagonista a un altro, sono state fatte tante valutazioni, ricostruzioni ma anche semplificazioni e mistificazioni…

Storia, memoria ritrovata e di classe, decostruzione dei narcotizzanti “luoghi comuni” che hanno infestato il “dibattito pubblico” e azione politica coerente e conseguente sono le scansioni che intendiamo imprimere alla nostra metrica militante.

Con orgoglio ci si riappropria delle conquiste ottenute da lotte di resistenza e consapevolmente ci rinnoviamo come “eredi” di quella lotta. Ma allo stesso tempo ci assumiamo con dignità quanto di degradante e umiliante è stato subìto, costretti a riscattare – ancora nel XXI secolo – il popolo napoletano e la sua storia da facili liquidazioni.

Il decorrere di un altro anniversario delle “Quattro Giornate di Napoli” ci sembrava un’occasione preziosa per proporre questo ragionamento.

