Giustizia e verità per Alagie Konte!

Oggi c’è stato strappato un altro fratello.

Un nostro compagno di lotta è morto pochissimi giorni fa in ospedale durante la detenzione in carcere.

Cercheremo di fare luce sulla vicenda e di capire cosa è successo nelle sue ultime ore.

Oggi però Alagie lo vogliamo ricordare così, giovane, forte, in un mondo ingiusto che sulla sua pelle ha abbattuto tanta, troppa violenza.

Oggi questa foto parla per lui.

Oggi è il giorno del dolore e dei ricordi, domani riempiremo le piazze, quelle stesse piazze che lui attraversava, gridando il suo nome e con il suo volto nei nostri cuori.

Alagie era un nostro fratello,

Alagie era una brava persona,

Alagie era uno di noi.

Fai buon viaggio Alagie, qui non ti dimenticheremo e non ci fermeremo fin quando non avremo giustizia e verità!

