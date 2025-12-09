Caserta, ex Jabil: Michele Madonna e Pasquale Zeno incatenati davanti alla sede di Confindustria

Usb: “fermare subito la repressione di TMA”
È in corso in questo momento a Caserta una iniziativa di protesta promossa da USB contro la repressione antisindacale nello stabilimento ex Jabil di Marcianise.
Michele Madonna, dirigente regionale USB licenziato nei giorni scorsi da TMA, e Pasquale Zeno, anch’egli licenziato nei mesi precedenti, si sono appena incatenati davanti alla sede di Confindustria Caserta.
L’azione è tuttora in corso e sta richiamando lavoratrici, lavoratori e cittadinanza attorno alla denuncia della gestione TMA e del clima intimidatorio che da mesi colpisce i rappresentanti sindacali USB.
