Giugliano (NA). Firme false e firme di defunti nelle liste elettorali, per questo saltammo le elezioni

Nel maggio 2025 non ci siamo presentati alle elezioni comunali di Giugliano. Una scelta sofferta, ma obbligata: la raccolta firme è un percorso ad ostacoli, fatto di tempi stretti, burocrazia e meccanismi che tagliano fuori chi non ha apparati e clientele. Abbiamo preferito fermarci piuttosto che piegarci a scorciatoie. Una decisione in primis di natura politica ma non possiamo negare che il sistema della raccolta firme è un ostacolo importante.

Oggi scopriamo che, mentre per noi chiuse le porte, altri le aprivano con 206 firme false. Tutte le forze politiche in campo, nessuno escluso!

L’inchiesta della Procura di Napoli Nord parla di sottoscrizioni autenticate come “apposte in presenza” quando in presenza non lo erano. 113 episodi illeciti, 14 liste coinvolte, 8 indagati tra cui parlamentari e consiglieri regionali.

È la conferma di quello che denunciamo da anni: il sistema delle firme non garantisce trasparenza, ma seleziona chi può aggirare le regole. Si esclude chi gioca pulito e si premia chi ha le mani libere. Intanto uno spazio democratico fondamentale come le elezioni comunali viene inquinato, e a pagarne il prezzo sono i cittadini di Giugliano.

Chiediamo chiarezza fino in fondo. Chiediamo che chi ha barato ne risponda. E chiediamo di cambiare un meccanismo che trasforma un diritto in un privilegio.

Chiediamo ai cittadini di mobilitarsi in tal senso.

Questa vicenda è solo l’ennesima dimostrazione di quanto la classe politica giuglianese sia oramai inadatta ad occupare quei posti.

Posti totalmente strumentali all’interesse personale e non a quello dell’intera cittadinanza.

Intendiamo seriamente sovvertire questa logica. Bisogna costruire l’alternativa e bisogna farlo adesso.

19 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO