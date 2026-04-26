Napoli Est. Riprendere la denuncia contro le mistificazioni dell’amministrazione comunale

In data 22 aprile 2026 il Sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza avente per oggetto: «Delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate…». Per quanto riguarda San Giovanni a Teduccio, il provvedimento ricalca integralmente quelli degli anni precedenti, senza alcun segnale di miglioramento.
Già dal mese di febbraio 2026 era evidente, sulla base dei dati forniti dalla Regione, che la situazione del litorale sangiovannese sarebbe rimasta sostanzialmente invariata: oltre l’80% delle acque continua, infatti, a risultare non balneabile. Ciò contrasta apertamente con una comunicazione istituzionale che, ancora una volta, alimenta aspettative prive di riscontri concreti.
A fronte delle numerose criticità relative al mare, restiamo in attesa di risposte puntuali alle istanze trasmesse il 5 marzo al Comune di Napoli: quelle finora ricevute risultano parziali e del tutto inadeguate.
Nei prossimi giorni rilanceremo con determinazione l’iniziativa, confutando nel merito le “risposte” ottenute e chiedendo alla Prefettura la convocazione di una riunione dedicata. Riteniamo, inoltre, necessario promuovere un incontro pubblico, affinché la questione venga affrontata con la trasparenza e la serietà che merita.
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