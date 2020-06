Conferenza stampa si cobas Modena sabato 30 maggio 2020

🔴CONFERENZA STAMPA DOPO I FATTI DI GIOVEDÌ 28 MAGGIO.Nel video un sunto della conferenza stampa tenuta questa mattina presso la sede del SICobas di Modena dopo gli eventi dello scorso giovedì, quando agenti della questura impegnati in un fermo nell’area verde non lontana dalla nostra sede sindacale, hanno fatto irruzione all’interno minacciando e identificando lavoratori e operatori impegnati nelle proprie attività. Il pretesto di tale “controllo” sarebbe il fatto che un nostro coordinatore avrebbe avuto modo di riprendere col suo smartphone gli agenti che effettuavano il fermo ( pratica questa che, ricordiamo, è assolutamente legittima).Un episodio di gravità inaccettabile per la tutela delle libertà individuali e per ogni tipo di organizzazione o sigla sindacale, rispetto al quale non possiamo rimanere silenti e passivi.

