Bologna. L’ufficio elettorale sbaglia i conti e toglie un consigliere municipale a Potere al Popolo

Nelle ultime elezioni comunali Potere al Popolo ha eletto un consigliere anche alla circoscrizione San Donato – San Vitale, ma il nostro consigliere non risulta nella proclamazione degli eletti. Potere al Popolo annuncia una battaglia legale ed ha convocato per venerdì un presidio e conferenza stampa sotto il Comune in piazza Maggiore, ore 10.

“Negli ultimi giorni abbiamo avuto una spiacevole sorpresa, che ha colpito noi insieme a tanti simpatizzanti ed elettori di San Donato – San Vitale: al Consiglio di Quartiere è stata proclamata una candidata di Forza Italia, invece che Stefano Cimato per Potere al Popolo.

Abbiamo ovviamente ricontrollato i dati, procedendo con un accesso agli atti sia presso l’Ufficio Elettorale sia presso la Segreteria Generale, e i numeri parlano chiaro: voti in quartiere a Forza Italia 1235, voti a Potere al Popolo 1418!

Non è nostro compito stabilire se sia un errore banale o altro, ma quello che sappiamo è che di questi tempi lo smantellamento dell’amministrazione pubblica e lo svuotamento delle istituzioni democratiche hanno proceduto di pari passo. Proprio per questo riteniamo questo fatto di notevole gravità, e non possiamo accettare che l’unica possibilità per correggere questo errore, fatto dagli uffici preposti al conteggio e alla proclamazione, debba cadere sulle nostre spalle, tra l’altro con un probabile costo economico non indifferente.

Mentre attiviamo quindi tutte le vie legali, non escludendo il ricorso amministrativo, in questi giorni continueremo a chiedere che gli uffici riconoscano l’errore, perché stiamo parlando di numeri e non di opinioni.

Per questo il primo appuntamento è questo venerdì sotto il Comune alle ore 10, per tenere un presidio e una conferenza stampa in cui spiegare la situazione e la nostra intenzione di dare battaglia. San Donato e il Pilastro hanno bisogno di una voce che rappresenti il malcontento di tanti cittadini e cittadine, e sarà questa una buona occasione per mettere nuovamente le periferie al centro, e il controllo popolare come risposta ai bisogni dei quartieri!

Ma non ci fermiamo ovviamente qua, perché abbiamo già iniziato il nostro percorso sul quartiere insieme ai nostri compagni Steno e Francesca Fortuzzi, iniziando con due momenti di festa: oltre ai momenti previsti negli altri quartieri, lunedì 25 ore 18 saremo al Pilastro al Bar Latteria Lella (via Natali 3, su Piazza Lipparini) e giovedì 28 ore 18 saremo a San Donato al Vecchio Son (via Sacco 14)”.

