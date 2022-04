Bologna. Provocazioni di fascisti ucraini alla festa Oltre il Ponte

Ieri sera, verso le 19, alla Festa di Oltre il Ponte, abbiamo avuto la sgradita visita di un gruppo di nazi-ucraini. Alla festa era presente un banchetto del Comitato del Donbass Antifascista e prima è arrivato un giovane che ha incominciato a provocare una compagna del banchetto.

Avvertiti, alcun* compagn* hanno provveduto ad allontanarlo.

Lui si è messo al telefono e nel giro di una mezz’ora ne sono arrivati altri (una ventina circa). Per evitare di coinvolgere le centinaia di persone presenti, ci siamo limitati a cercare di tenerli alle transenne, evitando di reagire “vigorosamente” alle loro continue provocazioni.

Due di quelli arrivati – bardati da perfetti motociclisti – si sono dichiarati di Pravi Sector (settore destro), una delle organizzazioni naziste ucraine.

C’era anche una ragazzina giovanissima che aveva in mano un cartellino con la bandiera ucraina. Alla fine è arrivato un nazi-ucraino con la bandiera della Azov e a questo punto c’è stato un innalzamento della tensione e li abbiamo cacciati via.

Per altro a tutti è sembrato che molti di loro non fossero profughi appena arrivati, ma residenti in Italia da tempo. Molti di loro parlavano e capivano l’italiano.

Questa è #lammmerda che sta girando in Europa!

No pasaran!

24 Aprile 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO