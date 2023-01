Parma. La solidarietà di Potere al Popolo ad Alfredo Cospito

Domani mercoledì 4 gennaio Potere al Popolo si mobiliterà per portare fuori dalle carceri la protesta contro il 41 bis, la gestione carceraria, e la nostra solidarietà ad Alfredo Cospito.

In Emilia-Romagna si terrà una conferenza stampa davanti al carcere di Parma, che ospita il regime di 41bis, in strada Burla, 57, alle ore 11, insieme alla portavoce nazionale Marta Collot.

Da più di 70 giorni Alfredo Cospito è in sciopero della fame, una lotta contro il regime di tortura del 41bis, che gli è stato imposto dopo 10 anni di carcere. La lotta di Alfredo è già riuscita a denunciare insieme alla sua tragica condizione, come il 41bis sia usato come vera e proprio strumento di vendetta e accanimento dello Stato, contro ogni principio di proporzionalità della pena e dei diritti umani.

Non possiamo dimenticare inoltre come la brutalità del sistema carcerario anche nella nostra regione sia esploso l’8 marzo 2020 con la morte di nove detenuti al carcere di Modena, morti nascoste da “overdose” senza nessuna inchiesta chiarificatrice, al contrario di quanto accaduto in seguito al pestaggio, avvenuto negli stessi giorni, dei detenuti di Santa Maria Capua Vedere.

