Bologna. Officina del popolo “Valerio Evangelisti”, buona la prima!

Ieri si è tenuta una partecipatissima serata di inaugurazione della nuova casa del popolo a Bologna, uno spazio nel quartiere San Donato aperto alla cittadinanza e a disposizione per le iniziative sociali e politiche di chi in città non ha più modo di esprimere un punto di vista e una pratica alternative al piattume di una politica monocolore che ha fatto carta straccia dei diritti dei lavoratori, delle classi popolari, del futuro dei giovani incasellati nel modello “studia cercando di sopravvivere, lavora per due spicci, consuma, crepa”.