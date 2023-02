Bologna. La questura si propone come soluzione per qualsiasi problema?

Il/la questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha tenuto un vero e proprio comizio in cui ha annunciato l’estensione della campagna di retate al Pilastro.

Che questo comizio sia avvenuto nell’ambiente pacchiano di un “salotto” gestito da una influencer potrebbe sembrare ridicolo. In realtà segnala quale sia il livello di logica securitaria raggiunto in città.

Le parole della questore sono gravi. Esplicitamente, si parla di usare la polizia per “risolvere” problemi sociali, si parla di rivedere le leggi sull’immigrazione ripetendo gli slogan della Lega sui migranti che arrivano per delinquere.

Da settimane Bolognina e San Donato sono oggetto di intense operazioni delle forze dell’ordine, a cui seguono comunicati stampa roboanti in cui i magri risultati ottenuti vengono venduti come la soluzione a tutti i problemi di Bologna.

Ora si vuole trasferire lo stesso impianto spettacolare al rione Pilastro, come se non fosse già regolarmente presidiato e come se non ci fossero già state grandi operazioni, con arresti, espulsioni, passerelle di politici e autorità varie. Queste operazioni lasciano dietro solo macerie, i problemi sociali vengono anzi aggravati e lasciati a macerare, fino alla prossima passerella elettorale.

Ai quartieri popolari serve sicurezza, si: sicurezza di avere un lavoro dignitoso, reddito, casa e servizi.

