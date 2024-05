Torniamo a Palazzo d’Accursio a sostenere il Comitato Besta nell’incontro col Comune!

Lunedì 6 maggio – ore 16 – Piazza Maggiore

Finalmente lunedì 6 maggio si terrà il primo tavolo di confronto tra Comitato Besta e comune sulla vertenza Besta/Don Bosco. Saremo presenti al presidio sotto Palazzo d’Accursio per far sentire tutta la solidarietà, come già successo al primo colloquio che ha ottenuto la sospensione dei lavori e l’avvio del tavolo.

Purtroppo in questi giorni sono arrivati segnali inquietanti, dall’identificazione da parte della DIGOS di due cittadini all’uscita del consiglio di quartiere San Donato alle dichiarazioni a mezzo stampa dell’assessore Ara che la butta in caciara parlando di pioppi che sporcano e di persone che preferiscono alberi secchi a una scuola nuova.

La verità è che l’amministrazione è a corto di argomenti perché tutti conoscono la soluzione di buon senso: ristrutturare le scuole Besta esistenti senza bisogno di distruggere il Parco Don Bosco, ma dall’inizio di questo percorso il Comune rifiuta di fornire un progetto di ristrutturazione, anche se costerebbe molto meno dei 18 milioni di euro del progetto di abbattimento e costruzione di un nuovo edificio.

E mentre si insiste per spendere 18 milioni di euro, si sbandierano i 17 milioni di euro in tre anni per manutenzioni e miglioramenti del verde pubblico, con 500mila euro destinati al Parco Don Bosco senza specificare come e perché.

Per dare più forza alle resistenze popolari contro il cemento, saremo presenti lunedì 5 al presidio sotto Palazzo d’Accursio e alla marcia per l’anniversario dell’alluvione che venerdì 17 maggio si muoverà da Piazza dell’Unità alla Regione.

