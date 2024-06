Bologna. Parco Don Bosco, dopo le manganellate interrotto question time al Comune

Oggi il Question Time del Comune di Bologna è stato interrotto dal Comitato Besta e dai tanti solidali, mentre nel cortile di Palazzo D’Accursio eravamo in presidio per rilanciare la manifestazione di lunedì 24 contro la repressione.

Le violenze di ieri per garantire il disboscamento necessario al cantiere del tram ci dimostrano che chi governa questa città sa affrontare i problemi solo come problemi di ordine pubblico. Lepore sembra un Salvini qualsiasi, dice che “fermare i cantieri è un reato grave”, manca solo che dica “RUSPA!”. Clancy dice che le dispiace per i manganelli ma la protesta è immotivata perché i progetti sulla scuola e sul tram e sulla “ciclabile” sono bellissimi. E tutti insieme applicano la linea di Piantedosi.

Condividiamo qui il nostro intervento al presidio sotto il Comune, con tutta la nostra solidarietà a chi ieri è stato malmenato, fermato, denunciato. Con tutta la nostra determinazione per difendere il parco Don Bosco e per riprenderci questa città che viene svenduta pezzo dopo all’industria del cemento.

(Foto da Bologna Today)

21 Giugno 2024