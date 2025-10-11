Bologna. L’abbraccio alla Gobal Sumud Flotilla, e oltre

Oggi Potere al Popolo ha partecipato al corteo con cui Bologna ha stretto in abbraccio le attiviste e gli attivisti partiti con la Global Sumud Flotilla.

Oggi abbiamo finalmente un motivo per essere contenti per quella parte di Gazawi che può tornare verso casa, ma conosciamo bene come Israele abbia sempre rotto ogni passato il fuoco, l’ultima volta lo scorso marzo.

Per questo la mobilitazione deve continuare, per rompere ogni complicità con Israele e le sue occasioni di propaganda. A partire da questo martedì con la partita Italia – Israele, parteciperemo alla manifestazione a Udine e ci saranno in tutta Italia presidi sotto le sedi Rai.

Dalle 100 piazze per Gaza costruite durante il viaggio della Flotilla lanciamo le 100 assemblee permanenti, a Bologna ci vedremo giovedì sera in piazza Gaza (ex Piazza Maggiore).

Come non è stato eterno il Sudafrica razzista così non è eterno il progetto coloniale israeliano, continuiamo a costruire la mobilitazione fino alla liberazione della Palestina dal fiume al mare e contro la guerra.

11 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO