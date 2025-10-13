Vittoria! Ritirato il bando del Nato Model Event 2025

Questa mattina è arrivato un avviso che notificava il ritiro del Bando del NATO MODEL EVENT del 2025 a Forlì previsto per Novembre.

Dopo anni di mobilitazione contro questo accordo, dopo le mobilitazioni oceaniche delle settimane passate, dopo l’occupazione e il presidio permanente in Aula B di Berti Pichat, arriva queste prima vittoria!!

Tuttavia, le relazioni del nostro dipartimento con Israele, Guerra e NATO non sono ancora state rescisse.

Anzi, accodandosi alla gestione repressiva del Governo Meloni, la governance Unibo ha rispsoto attaccando le mobilitazioni studentesche antisioniste: da una parte, sono recentemente arrivate le notifiche delle denunce agli studenti per l’interruzione del NATO MODEL EVENT a Forlì dello scorso anno, dall’altra il direttore di dipartimento Moro e la Governance hanno annullato un incontro prefissato come gli studenti occupanti di scienze politiche per discutere della rescissione degli accordi con Israele, NATO e filiera bellica.

A ciò va aggiunto che gli studenti di Fisica sono stati denunciati per l’occupazione del loro dipartimento mentre chiedevano la rescissione degli accordi con Israele e le Aziende belliche

Nel mentre il Governo sta varando il Decreto 1627, che nel tentativo di equiparare antisionismo e antisemitismo, si pone l’obiettivo di reprimere e criminalizzare le lotte antisionistedegli studenti in scuole e università.

Abbiamo bloccato tutto per rompere le complicità con il genocidio e ora continueremo a farlo per rompere tutte le complicità del governo e dell’università.

MOLARI, BERNINI, MELONI DIMISSIONI

14 ottobre

13.00

Rettorato (Via Zamboni 33)

Presidio in sostegno della mozione in CdS per chiedere le dimissioni di Molari e del Governo.

FUORI LA ISRAELE E LA NATO DA SCIENZE POLITICHE!

17 ottobre

9.30

Palazzo Hercolani

Presidio in sostegno alla mozione in CdD di Scienze Politiche per la rottura degli accordi con Israele, NATO e aziende belliche.

BLOCCHIAMO TUTTO

13 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO