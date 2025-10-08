Bologna resta unita con la Palestina e respinge il laboratorio di repressione della Meloni! Oggi tutti in piazza Maggiore

Ieri sera Bologna è stato un vero laboratorio di repressione, prima con con l’assedio al presidio dei giovani palestinesi in piazza del Nettuno, che sono stati liberati dopo più di un’ora di pressione da parte delle migliaia di persone accorse in piazza Maggiore.

Poi con una gestione folle della deflusso tra via Rizzoli e via Bassi, con le cariche e l’uso degli idranti solo e soltanto per aumentare la tensione e impedire che migliaia di persone potessero defluire.

Questo è il volto di un governo in pesantissima difficoltà, perché si è schierato come il più filo israeliano d’Europa e non ha risposte da dare alle milioni di persone che hanno scioperato e che hanno manifestato.

Ma questa gestione cilena non ferma e non spacca le piazze. Già da oggi pomeriggio saremo in piazza Gaza (ex Piazza Maggiore) alle 18 a sostegno della nuova Flotilla che sta provando a forzare il blocco di Gaza!

