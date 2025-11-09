Bologna. No Virtus–Maccabi Tel Aviv! No alla partita della vergogna

Show israel the red card: blocchiamo tutto!

L’assemblea cittadina di venerdi 7 ha lanciato la mobilitazione del 21 novembre contro la partita di Eurolega di Basket col Maccabi Tel Aviv.

Dopo la notte di caccia alle persone arabe ad Amsterdam, dopo il divieto di trasferta a Birmingham, a Bologna non possiamo lasciare normalizzare il Maccabi come una normale squadra polisportiva: dal calcio al basket atleti e tifosi sono membri effettivi dell’esercito israeliano, la società è attiva nella copertura ideologica del sionismo e nel processo di ripulitura dell’immagine dello stato sionista.

Il “cessate il fuoco” non è la fine di niente: continua la colonizzazione, continua l’assedio ai territori palestinesi e l’apartheid, continua la costruzione di una guerra regionale con Israele che continua a bombardare Libano e Siria. Il governo italiano continua a essere complice e partecipe alla corsa al riarmo, con una finanziaria di guerra in cui si tagliano le spese sociali per aumentare quelle militari, in cui si cerca di contrastare e boicottaggio dell’economia del Genocidio premiando le imprese che si riforniscono di tecnologia israeliana.

Contro questa finanziaria il 28/11 ci sarà lo sciopero generale dell’USB e del sindacalosmo conflittuale e il 29/21 la manifestazione nazionale BLOCCHIAMO TUTTO passando per l’assemblea nazionale del 16/11 in cui convergeranno le 100 piazze per Gaza.

A Bologna continuiamo la mobilitazione contro la partita della vergogna, con la manifestazione del 21 novembre alle ore 18 da Piazza Gaza (ex Piazza Maggiore), costruiamo la rottura con l’economia del genocidio e con le sue costruzioni ideologiche.

21 novembre | H 18:00

Piazza Gaza (ex Piazza Maggiore) | Bologna

