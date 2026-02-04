Bologna. Per Bole e per tutte/i. Basta con un sistema che uccide sul lavoro

Martedi 10 febbraio a Bologna è stata convocata una manifestazione alle ore 18.00 in piazza Nettuno. Una giornata di lotta contro gli omicidi sul lavoro che ricorderà anche Andrea Bolelli, il nostro “Bole” morto sul lavoro pochi giorni fa.

Nel 2025 sono stati 1450 i morti sul lavoro e solo nel mese di gennaio siamo già a 86 infortuni mortali ma senza dimenticare i circa 2000 infortuni che hanno riguardato studenti durante l’alternanza “scuola-lavoro” con 8 casi mortali.

Questi sono solo i dati ufficiali e parziali di una vera guerra interna che vede lavoratrici e lavoratori sacrificati al profitto e alla produttività. Una strage continua strettamente connessa con il modello di sviluppo e di organizzazione del lavoro, l’aumento dello sfruttamento e dei ritmi di lavoro, la riduzione delle pause, l’allungamento della giornata lavorativa, la diffusione del lavoro irregolare, l’abuso del lavoro in appalto e in subappalto, l’accresciuto potere di ricatto esercitato dalle aziende.

L’Emilia-Romagna si posiziona tra le prime regioni italiane per numero di vittime, un territorio segnato da stragi da quella della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana fino all’esplosione alla Toyota a Borgo Panigale.

In questi giorni abbiamo dovuto affrontare la scomparsa del nostro compagno Andrea “Bole” Bolelli, aveva 39 anni ed è morto sul lavoro, durante una consegna merci tra Altedo e Bologna Interporto: una morte assurda e ingiusta come le altre vittime di questa mattanza continua.

Abbiamo deciso di dedicare proprio a lui questa giornata di mobilitazione per il diritto di tutte e tutti alla sicurezza e alla salute sul lavoro, per il diritto di ritornare a casa dal lavoro sani e salvi.

Abbiamo deciso di gridare la nostra rabbia contro un sistema che uccide, dove la vita delle lavoratrici e lavoratori è subordinata agli interessi dell’impresa, specie in un territorio dove la diffusione del sistema degli appalti e subappalti e la precarietà rendono più difficile la rivendicazione del diritto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

APPUNTAMENTO PER MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

MANIFESTAZIONE ORE 18.00 DA PIAZZA NETTUNO A BOLOGNA

Fermiamo la strage sul lavoro

+ sicurezza + diritti: in difesa di chi lavora

