Bologna. Scene cilene stanotte al Pilastro

La responsabilità politica delle scene cilene di questa sera al Pilastro è della Giunta Lepore-Clancy che ha chiuso ogni possibilità di soluzione politica, dando invece completamente la gestione di una legittima protesta sociale in mano a Polizia e Carabinieri. Non è la prima volta che succede a Bologna, è la più pesante per come le cariche a freddo hanno colpito un’assemblea popolare con centinaia di persone, incluse famiglie e bambini.

Qui il video della carica a freddo, incluso il momento agghiacciante in cui un membro delle forze dell’ordine dice di portare a casa i bambini: https://www.instagram.com/

L’assessore Ara che rivendica questo tipo di gestione è un’immagine grottesca e segnala l’impotenza politica di una Giunta che ha deciso per lo scontro e non può fare altro che delegarlo al governo Meloni e accettare pienamente la logica dei decreti sicurezza militarizzando un intero rione.

