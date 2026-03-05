Dopo i lacrimogeni, multe al Pilastro contro il presidio

Come Potere al Popolo pensiamo che lo “scontro” interno alla maggioranza non dica nulla nel merito della questione del Pilastro, dica tutto su una maggioranza comunale totalmente irregimentata, dove non c’è nessun margine di discussione anche quando una zona popolare viene investita con tutta la forza della repressione, fisica ed economica.

Infatti, ancora più della repressione fisica che fa male, sollevare multe che secondo il nuovo decreto sicurezza possono costare decine di migliaia di euro per un semplice presidio che si svolge alla luce del sole significa colpire il “rione fragile” – che è una maniera carina di dire che c’è il reddito medio più basso in città – facendo passare il messaggio che chi alza la testa può essere rovinato economicamente. Se qualcuno in Consiglio Comunale ha ancora un minimo di decenza, dovrebbe esporsi su questo.

