Centinaia in corteo al Pilastro, ora rimettere in discussione il progetto

Si sta concludendo ora il corteo rionale del Pilastro con centinaia di persone, a cui abbiamo partecipato come Potere al Popolo dopo aver contriuito alla mobilitazione e al presidio di questi mesi.

Il Pilastro ha dato una risposta di comunità, con serenità e determinazione, all’operazione di militarizzazione messa in campo negli ultimi 10 giorni.

Ora la giunta, che alla mattina ha messo in piedi una manifestazione da poche decine di persone, dovrebbe lanciare finalmente dei segnali distensivi partendo da una presa di posizione contro l’applicazione dei decreti di sicurezza con multe di decine di migliaia di euro ai cittadini del Pilastro.

E soprattutto, dovrebbe praticare il passo di lato già fatto al Don Bosco e rimettere in discussione il progetto.

Il Pilastro ha dimostrato di avere una voce che deve essere ascoltata, sul MuBa e su tutti gli altri problemi a partire dai trasporti.

