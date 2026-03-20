Bologna. Lasciamo a piedi questo governo!

22/23 NO a referendum, guerra e governo Meloni!

Abbiamo portato in tutta la città, dalla Bolognina al Pilastro passando per il centro e i viali di Bologna, le ragioni del nostro NO sociale al referendum sulla separazione delle carriere del 22 e 23 marzo.

Votiamo NO per mandare a casa questo Governo, complice, insieme all’Unione Europea, di Trump e Israele terroristi.

NO al Governo della guerra sociale ai nostri diritti, NO allo stato di polizia, di repressione e DL Sicurezza, varati dal Governo e utilizzati anche da Lepore e dalla giunta cittadina di campo largo per garantire le politiche cittadine antipopolari e ecocide, come vediamo ormai da mesi anche al Pilastro che si oppone al Muba, alla speculazione e alla devastazione ambientale.

Dopo la carovana cittadina e la grande manifestazione nazionale di sabato a Roma, continuiamo a far vivere e coltivare l’opposizione al Governo, e al referendum votiamo NO.

Mandiamoli a casa!

20 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO