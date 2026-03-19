Bologna. Il NO sociale chiude la campagna referendaria in carovana fino al Pilastro

Oggi il comitato bolognese per il NO sociale al referendum conclude la campagna referendaria con una carovana che parte dalla tettoia Nervi alle 18 e arriva al Parco Mitilini in Pilastro alle 20 dove si terrà una cena sociale.

Dopo la grande manifestazione nazionale del 14 marzo, che ha portato in piazza a Roma decine di migliaia di persone contro il governo Meloni della guerra e della repressione, e la partecipatissima assemblea cittadina per il no sociale della scorsa settimana, continuiamo a costruire il No sociale al referendum, al governo liberticida e alla guerra.

La partecipazione straordinaria alla mobilitazione nazionale – con oltre 20.000 persone scese in piazza – dimostra che nel paese cresce una opposizione reale alle politiche di guerra, precarietà e repressione portate avanti dal governo Meloni. Un’opposizione che non si limita alla dimensione elettorale o istituzionale, ma che vive nelle piazze, nei quartieri popolari, nei luoghi di lavoro e di studio.

Per questo, a pochi giorni dal referendum, giovedì 19 marzo vogliamo, insieme a tutte le realtà che stanno dando vita al comitato no sociale, creare una grandissima carovana cittadina di auto, biciclette, motorini, monopattini e scooter che porti per le strade di tutta Bologna le ragioni del NO, dalla Bolognina ai Viali fino al Pilastro, un quartiere che negli ultimi giorni è diventato simbolo dello stato di polizia del Governo Meloni, utilizzato senza problemi dalla giunta PD per imporre le sue politiche ecocide e speculative: negli ultimi dieci giorni al Pilastro abbiamo assistito a notti di lacrimogeni, interventi repressivi e un clima di militarizzazione che nulla ha a che vedere con la sicurezza reale delle persone che vivono il quartiere.

La carovana del 19 marzo non sarà soltanto un momento conclusivo della campagna referendaria, ma anche una risposta politica e sociale a quanto sta accadendo in città, un modo per riportare al centro i quartieri popolari e denunciare la repressione che li colpisce.

Dal 14 marzo nelle piazze di Roma alla carovana il 19 marzo, continuiamo a costruire una mobilitazione che unisce la battaglia contro la complicità di Governo e UE alle guerre di Trump e Israele terroristi, contro la repressione e

19 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO