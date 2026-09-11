Bologna. Non si ferma la mobilitazione delle Scuole Roventi

Da oggi costruiamo una consulta cittadina sulle condizioni dei nidi e delle scuole! 21 settembre h 17,30: presidio in via Ca’ Selvatica 7 durante l’incontro tra l’Assessore Ara e i Presidenti dei Comitati di Nidi e Scuole d’Infanzia.

Si è svolta ieri al Parco della Zucca l’assemblea convocata per raccogliere nuove segnalazioni e continuare a denunciare le condizioni di calore insostenibili in cui bambini, bambine, insegnanti e personale educativo/operatori hanno affrontato l’avvio dell’anno scolastico.

L’assemblea costruirà da qui in avanti una consulta cittadina, aperta a lavoratori e lavoratrici della scuola, famiglie e cittadinanza, con l’obiettivo di monitorare passo dopo passo il percorso istituzionale e le promesse fatte dal Comune di Bologna sul raffrescamento di scuole e nidi, nonché ricevere segnalazioni e mobilitarsi rispetto alle condizioni delle scuole e dei nidi, che sappiamo necessitare di più fondi e attenzioni.

Nel frattempo, verrà inviata via PEC all’assessore Ara una lettera aperta che raccoglie tutte le domande e le richieste rimaste senza risposta in questi mesi. Il messaggio è chiaro: chiediamo da mesi dati, risorse e scadenze certe. Da oggi l’assessore Ara avrà 11 giorni di tempo per preparare le risposte che fin qui non ha fornito.

Ci aspettiamo che il 21 settembre, in occasione dell’incontro con i presidenti dei comitati di gestione dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, l’assessore si presenti preparato a rispondere nel merito, altrimenti prenderemo atto che l’unica preoccupazione di chi amministra il Comune di Bologna è la propaganda elettorale.

Nei prossimi giorni la lettera aperta inviata oggi al Comune e all’assessore Ara diventerà petizione online, sottoscrivibile da tutta la cittadinanza. Durante l’incontro con l’assessore Ara, chiederemo l’istituzione di un tavolo permanente, che garantisca una partecipazione reale e continuativa di famiglie e lavoratori fino al completamento degli interventi di raffrescamento promessi. Invitiamo lavoratori e famiglie a partecipare al presidio che convochiamo nella data dell’incontro lunedì 21 settembre, alle ore 17.30, davanti alla sede di via Ca’ Selvatica 7.

La credibilità delle istituzioni comunali bolognesi si giocherà sulla capacità di dialogare davvero, rispondendo puntualmente a tutte le richieste, esposti, denunce, che da mesi non hanno trovato alcuna risposta. Se non avremo tutte le risposte ai quesiti che riguardano la salute e la sicurezza di bambini e lavoratori, allora sarà chiaro ai cittadini l’incapacità di governo, di dialogo, di controllo della spesa pubblica cittadina, di gestire i bisogni della cittadinanza di Bologna. Comitato Scuole Roventi Bologna

11 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO