Stop polizia! Assemblea al Parco della Zucca

Mercoledì sera al Parco della Zucca, durante il festival indipendente Isola Verde, due camionette e diverse auto della polizia hanno bloccato le uscite e proceduto a un controllo a tappeto del parco, chiedendo i documenti a tutte e tutti. Un intervento che ha spaventato famiglie, bambine e bambini e una comunità che da tre anni costruisce in quel luogo cultura, socialità e aggregazione.

Quello che è successo alla Zucca non è un episodio isolato, operazioni simili sono state svolte in vari luoghi di socialità e soprattutto è parte di un modello di gestione della sicurezza che, di fronte ai problemi dei quartieri, sceglie sempre più spesso la strada della repressione, dei controlli e della militarizzazione degli spazi pubblici, invece di investire in servizi, prevenzione, cultura e presidi sociali.

La militarizzazione dei quartieri del quadrante nord è funzionale ad un processo di gentrificazione teso ad espellere le fasce più vulnerabili della popolazione, in primis le persone razializzate ed il commercio di prossimità che serve gli abitanti , per insediare persone ed attività delle classi sociali più elevate, e continuare ad allargare la turistificazione ai quartieri popolari ed a regalare alla speculazione edilizia intere porzioni di territorio.

È la logica securitaria del governo Meloni, che trova nel patto Lepore-Piantedosi una declinazione concreta anche sul territorio. Se da una parte il governo impone un modello fondato sulla repressione e sull’aumento dei controlli, dall’altra l’amministrazione comunale appare incapace di costruire una risposta alternativa, di investire davvero nella prevenzione e di difendere i presidi sociali e culturali che ogni giorno tengono vivi i quartieri.

Non basta denunciare le politiche del governo Meloni se poi, sul territorio, se ne asseconda la logica. La Giunta non può limitarsi a gestire le conseguenze dei problemi attraverso più controlli e più polizia: deve avere il coraggio di mettere in campo un’altra idea di sicurezza e di città.

6 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO