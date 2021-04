Roma. Per il riscatto dei quartieri popolari. Il 1° Maggio una Carovana dalle periferie

Partirà da Tor Bella Monaca la “Carovana delle Periferie” che attraverserà nei prossimi mesi i quartieri di Roma lanciata da Potere al Popolo per rimettere al centro gli interessi e le necessità dei settori popolari e di chi vive questa città.

In questa crisi sanitaria, economica e sociale, senza precedenti è diventato chiaro il fallimento delle scelte politiche delle amministrazioni passate, dal centrosinistra alla destra al tradimento della giunta Raggi, che ha negato i diritti per favorire speculatori privati: definanziamenti, privatizzazioni, smantellamento del pubblico, turistificazione, esternalizzazioni, precarizzazione del lavoro, devastazione dell’ambiente hanno provocato precarietà, peggioramento delle condizioni di vita e della salute nei nostri quartieri, soprattutto nelle periferie dove risiede l’85% degli abitanti di Roma.

I quartieri popolari sono stati privati progressivamente dei servizi basilari, dai trasporti, dalla sanità alla scuola, proprio mentre le condizioni di lavoro peggioravano e aumentava la disoccupazione. L’amministrazione oramai interviene solo per favorire o difendere la speculazione privata e per reprimere tramite l’uso delle forze dell’ordine.

Ora è venuto il momento dire basta. E’ venuto il momento di pretendere la fine di questo modello, che ancor di più con il governo Draghi venderà il futuro della popolazione sull’altare del profitto degli interessi multinazionali, come già stiamo assistendo sulla questione vaccini. Non accettiamo che a pagare questa crisi siano ancora i settori popolari e il ceto medio che in questi anni si è sempre più impoverito.

Sanità pubblica potenziata, diritto ai servizi e alla casa nei quartieri, tutela del territorio, lavoro degno e reddito contro le nuove povertà sono le priorità di cui questa città ha bisogno.

Con queste parole d’ordine Potere al Popolo lancia per i prossimi mesi una mobilitazione permanente in tutti i quartieri della città, da costruire con le realtà che continuano a lottare nei territori, per la messa in campo di un’opposizione sociale e politica a Roma che dia voce alle periferie e agli abitanti della città.

Il primo maggio, una data simbolica di lotta per i diritti del lavoro, partirà la prima Carovana dalle case popolari di via Castano (Tor Bella Monaca) alle 10 per arrivare in piazza Gardenie (Centocelle).

Sanità, servizi, casa e reddito per i quartieri. Giù le mani dei privati dalla città.

#ROMA CITTA’ PUBBLICA

TOR BELLA MONACA (h 10 Via Castano, h 11 L. Mengaroni)

CENTOCELLE ( h 12.30 Mirti, h13.30 Gardenie)

28 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO