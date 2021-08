Roma. Claudietta ci ha lasciato

Apprendiamo con immenso dolore che ieri ci ha lasciato, stroncata da un male incurabile, la compagna Claudia Celentano, Claudietta per tutti.

Una giovane donna, una femminista e una psicologa da sempre basagliana. Una persona che ha dedicato tutta la sua vita all’impegno sociale, agli altri, con forza, determinazione e gioia. Sempre pronta a lottare, ad impegnarsi, a credere in un mondo differente. Sempre disponibile a mettersi al servizio del prossimo. Una attivista, una donna, attenta alle diversità, all’inclusione, alle tematiche di genere, alle tossicodipendenze, agli ultimi, alle ingiustizie sociali.

Lei ha scelto di vivere per gli altri sia nel lavoro che nell’attivismo.

Politicamente presente sul territorio come militante della Casa del Popolo Giuseppe Tanas e per un periodo militante di Pap, fu infatti anche grazie a lei che è nata la nostra assemblea locale di Roma Nordovest.

La vita è ingiusta, lo sappiamo, ma con te lo è stata terribilmente di più.

Si sente già la mancanza del tuo sorriso!

Ti porteremo sempre nei nostri cuori e ti ricorderemo per come eri: solare, gioiosa, determinata.

Ti ricorderemo per quello che eri: una compagna per molti, una amica per alcuni, una bella persona per tutti quelli che ti hanno conosciuta.

Ci stringiamo nel dolore intorno alla famiglia e agli amici.

Per chi volesse porgerle l’ultimo saluto i funerali si svolgeranno domani 21 agosto alle ore 12.30 presso la chiesa Santa Maria della Salute, piazza Capecelatro.

Fai buon viaggio, Claudietta

Che la terra ti sia lieve!

