Roma. Le periferie con Maria Vittoria Molinari, alle elezioni

Maria Vittoria Molinari si candida con noi: le periferie al centro del progetto di potere al popolo

Roma è le sue periferie: intorno al Grande Raccordo Anulare oggi abita un milione e mezzo di persone, mentre al centro storico ci vivono meno di centomila persone. Eppure, ancora oggi gli investimenti pubblici sono concentrati tutti sul centro, turistificato e svenduto alle multinazionali.

Noi a Roma siamo attivi in tante vertenze territoriali e sappiamo benissimo che il problema della casa è uno dei problemi più grandi per chi abita in una periferia come San Basilio, Corviale o Tor Bella Monaca.

Problema, quello della casa, che colpisce però una fascia di popolazione sempre più ampia, dalle persone che abitano l’edilizia residenziale pubblica, fino ai lavoratori che non riescono più a pagare affitto o mutuo, passando per le migliaia di giovani che non riescono a costruirsi un’autonomia.

Proprio per questo, è fondamentale continuare e rafforzare la costruzione di un fronte allargato che unisca tutti questi settori colpiti dalla speculazione edilizia, ponendoci come obiettivo -insieme ai movimenti per il diritto all’abitare, i comitati e le associazioni di abitanti- una nuova stagione di investimenti per l’edilizia residenziale pubblica.

Non c’è alternativa se vogliamo una città che non sia più ostaggio di speculatori e palazzinari.

In certe situazioni, la nostra piccola forza è diventata così determinante per tante persone, che sono riuscite a far valere i propri diritti. Non sono poche le vittorie indimenticabili di questi anni, che dobbiamo soprattutto ad attivisti e militanti instancabili, come lo è Maria Vittoria Molinari, sindacalista di Asia Usb e presidente del comitato di quartiere Nuova Tor Bella Monaca. Siamo quindi orgogliose e orgogliosi di annunciare che Maria Vittoria Molinari ha accettato di candidarsi come Presidente del VI municipio per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Maria Vittoria svolge un ruolo fondamentale in città, ma specialmente nel VI municipio, legando la lotta contro sgomberi e sfratti a un modello diverso di abitare. A partire dalla grande questione ambientale, che a Roma gira attorno a una gestione radicalmente diversa del ciclo di rifiuti. Una gestione ecologica che è possibile solamente con una nuova stagione di investimenti pubblici, che sarebbe inoltre importante fattore di occupazione in quartieri in cui la disoccupazione è una vera e propria piaga sociale.

Maria Vittoria Molinari ha sviluppato con il protagonismo nelle lotte e nelle vertenze più importanti di questa città, le qualità e competenze fondamentali per un vero cambiamento del modello di città. Per questo, il voto a Maria Vittoria Molinari è un voto utile, perché significa dare forza alla sua comunità di resistenza e riscatto, liberando così la tua scelta dai soliti meccanismi clientelari che centrodestra e centrosinistra utilizzano per raccogliere voti in periferia!

In periferia, ambiente, casa, salute, lavoro? Se po’ fa!

Sosteniamo Maria Vittoria Molinari!

Guarda la video intervista: https://bit.ly/3xLCL0G

17 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO