Roma. Candidati fascisti con la lista Michetti, la denuncia dell’Anpi

Apprendiamo che nelle liste che appoggiano la candidatura di Michetti a sindaco di Roma Capitale ci sono almeno 3 candidati nei municipi che provengono da Casa Pound (Simone Montagna, Alessandro Aguzzetti e Alessandro Calvo) organizzazione che si richiama direttamente al fascismo e che si autodefinisce “fascista del 3° millennio”, quindi palesemente fuori dall’arco costituzionale e delle leggi della Repubblica.

Nessuno dei tre risulta aver abiurato il fascismo.

Tra i candidati c’è pure tal Milo Mancini (nella foto), che porta tatuate sul corpo aquile, fasci littori e ritratti di mussolini.

Il candidato sindaco Michetti ha dichiarato che non è dermatologo e che non può controllare tutti i candidati, i quali devono rispettare la Costituzione, ma evidentemente non ha capacità alcuna di controllare effettivamente che lo facciano.

Ci chiediamo come possa amministrare Roma, città insignita della Medaglia d’Oro al valore militare per i fatti della Resistenza, capitale dello Stato la cui Costituzione è antifascista.

Il comitato provinciale dell’ANPI di Roma

21 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO