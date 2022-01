Roma. La polizia impedisce la campagna elettorale di potere al Popolo

Così trattano un banchetto di propaganda elettorale a Roma: sgomberandolo. Questo è lo stato della nostra democrazia, nessuna opposizione è concessa al governo dei migliori.

Per questo saremo presenti alle suppletive del collegio 1 della Camera con Beatrice Gamberini. Per combattere la repressione di un governo che non vuole voci critiche e per portare un’alternativa alle politiche di massacro sociale che ci impongono da decenni!

Marta Collot, Portavoce nazionale di Potere al Popolo



