Roma. Potere al Popolo: una alternativa nelle elezioni suppletive di domenica 16 gennaio

Oggi alle ore 18:00, Potere al Popolo concluderà la sua campagna elettorale a Piazza Campo dei Fiori per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel Collegio Roma I, con Beatrice Gamberini – Candidata Elezioni suppletive Camera dei Deputati

Un’iniziativa in cui verrà ribadito il messaggio che in un Parlamento senza opposizione, “non possiamo lasciare un altro deputato al governo Draghi, il Governo dei tagli ai servizi pubblici, dell’incapacità di gestione della pandemia con sempre più contagiati e morti, delle riforme fiscali a vantaggio dei più ricchi” afferma Potere al Popolo.

Contro l’ascesa di Draghi al Quirinale, per una legge sul salario minimo, per il blocco delle tariffe e lo stop delle delocalizzazioni.

Su quest’ultimo tema è prevista una seconda iniziativa venerdi a Trastevere presso il Cantiere (via Gustavo Modena) per fermare le delocalizzazioni. Recentemente il governo ha approvato una norma che, apparentemente, dovrebbe arginarlo: ma è davvero così? Che ne è stato della proposta di legge elaborata dagli operai di Firenze in lotta da mesi per salvaguardare il proprio posto di lavoro?

All’incontro partecipano: Massimo Barbetti (Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze)

Giuliano Granato (Portavoce Nazionale – Potere al Popolo ); Francesco Staccioli (Direttivo Nazionale – USB); Giulio Cappelli (Telefono Rosso di Potere al Popolo!)

