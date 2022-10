Roma. Manifestazione contro il carovita. “Non paghiamo”

Ieri pomeriggio a Roma, su iniziativa del Coordinamento cittadino di lotta per la casa, coordinamento regionale Asia-Usb, Movimento Disoccupati 7 novembre, un corteo si è svolto per le strade del centro partendo da Piazza Esquilino. Un corteo contro il carovita e per incitare alla resistenza contro l’aumento delle bollette e dei beni primari per la vita delle famiglie proletarie.

Le foto del corteo, di Patrizia Cortellessa

16 Ottobre 2022